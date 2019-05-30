AB'nin skandal Türkiye raporuna Ankara'dan tepki

Avrupa Birliği, 2019 Genişleme Paketi kapsamında hazırlanan Türkiye Raporu’nu açıkladı. Raporda hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve bazı diğer haklarda gerilemeler nedeniyle Türkiye’nin AB üyelik sürecinden hızla uzaklaştığı, bu nedenle yeni fasılların açılmayacağına vurgu yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kamyakçı ise AB’nin haksız ve orantısız ifadelerle Türkiye’yi eleştiren Brüksel’in yeni yapılan AP seçimlerinin sonuçlarının da gösterdiği gibi daha popülist eksene kaymaya başladığını söyledi. Kaymakçı, “AB, varoluşsal krizleri nedeniyle ülkemize maalesef tarafsız yaklaşamamaktadır. Raporda Türkiye’nin AB değerlerinden uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor. 20 fasılda ilerleme kaydedildi, 14 fasılın açılması siyasi olarak engellenmiştir” dedi. Açıklamada “FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi ‘Gülen hareketi’ şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez” ifadeleri de yer aldı.

BRÜKSEL SINIR BELİRLEYEMEZ

Kaymakçı, “Raporda Kıbrıs konusunda Yunan tezlerini savunan bazı iddiaların bulunduğunu söyleyerek “Türkiye bu konuda uluslararası hukuka uygun olarakem kendi, hem de KKTC’deki insanların haklarını korumaya çalışıyor. Rumlar istedi diye AB sınırlarımızı belirleyemez” dedi. Kaymakçı, “Vize serbestisinde 66 kriter yerine getirildi. Pasaportlarımız AB standartlarıyla uyumlu hale gelmiştir. AB’nin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için atması gereken adımı atmasını istiyoruz” dedi. Kaymakçı, ayrıca “Herkes YSK kararlarına saygı duymalı. Yargının işleyişi alanındaki eleştiriler kabul edilemez. Bu konuda önemli adımlar atılıyor” dedi. Göçmenler konusunda ise “AB 6 milyar euroyu göndermede yeterli hızı gösteremedi. Göçmen krizi konusunda daha fazlasını yapmalı” dedi.

Başkan seçimi için bilek güreşi başladı

AP seçimlerinin ardından toplanan ilk AB liderler zirvesi, birliğin yöneticilerini belirleme konusunda, Fransa ve Almanya arasında bilek güreşine sahne oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sürece ilişkin, “Spitzenkandidat artık bitmiştir” dedi. 2014 AP seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun liste başı adayı “Spitzenkandidat” olarak adlanan süreçle AB Komisyonu Başkanı seçilmişti. Merkel ise su süreci destekliyor.

Kürdistan hayali hortladı

Eski Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, “Bana göre Kürdistan’ın bağımsızlığı çok yakında olacak.” dedi. Atina’da, “Yunanistan’ın şımarık çocuğu” olarak adlandırılan Panos Kammenos, “Kürdistan halkının bağımsızlık hakkını elde etme mücadelesini”, Yunanistan’ın 1821 tarihindeki ayaklanma sürecine benzeterek, “Bizler ve Kürtler kardeşiz. En büyük rüyam bir gün Kürdistan’ın bağımsızlığını görmektir” şeklinde konuştu.