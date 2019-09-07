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  3. ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı: Zaman kaybetmeksizin oluşturulmalı

ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı: Zaman kaybetmeksizin oluşturulmalı

ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı: Zaman kaybetmeksizin oluşturulmalı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Dunford'a güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini iletti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Orgeneral Joseph F. Dunford'a, güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini belirtti. 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Güler'in ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford'la telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 

Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı." ifadesi yer aldı. 

(AA)

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