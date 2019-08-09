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  3. ABD'nin yaptırımlarına rağmen Rus havacılık fuarına 7 ABD'li şirket katılacak

ABD'nin yaptırımlarına rağmen Rus havacılık fuarına 7 ABD'li şirket katılacak

ABD'nin yaptırımlarına rağmen Rus havacılık fuarına 7 ABD'li şirket katılacak

ABD'nin Rusya savunma ve havacılık şirketlerine uyguladığı yaptırımlara rağmen, Rus havacılık fuarı MAKS-2019 Airshow'a yedi farklı ABD şirketi katılacak.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD’nin savunma ve havacılık sektöründe önde gelen Rus firmalarına yaptırım uygulamasına rağmen, 27 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Rusya'nın Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'a yedi farklı ABD'li şirketin katılacağı duyuruldu.

ABD'li firmaların katılımı, fuara katılmak için kayıt yaptıran toplam 720 firmanın yaklaşık yüzde 1'ini oluşturuyor.

MAKS-2019 organizatörleri tarafından düzenlenen katılımcı listesine göre Boeing, Honeywell, United Technologies Corporation, Kulite Semiconductor Products IncTeledyne Controls, Emerging Markets Communications, LLC ve AMETEK PDS etkinliğe katılan ABD’li firmalar arasında yer alıyor.

ÇİN’İN YENİ AVCI BOMBARDIMAN UÇAĞI DA BOY GÖSTERECEK

Çin'in JH-7AII avcı bombardıman uçağının yeni versiyonu, MAKS-2019 kapsamında düzenlenecek Uluslararası Army Games 2019 etkinliğinde uçacak.

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