ABD'nin USS Abraham Lincoln ve USS John Huntsman uçak gemileri Akdeniz'de ne arıyor?

USS Abraham Lincoln ve USS John C. Stennis uçak taşıyıcı gemileri 23 Nisan’da Akdeniz’de ortak tatbikata başladı. Sputnik'in haberine göre bölgedeki grup arasında 130 uçak, 10 gemi, 9 bin asker bulunuyor. Abraham Lincoln filosu ile John C. Stennis saldırı grubu, 2016’dan beri ilk kez Akdeniz’de aynı anda faaliyet gösteriyor. ABD Donanması'nın bu hareketliği akıllara ABD'nin sıcak bölgede neyi hedeflediği sorusunu getirdi.

ABD'DEN RUSYA'YA SİNYAL

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John M. Huntsman, Akdeniz’de USS Abraham Lincoln ve USS John C. Stennis uçak taşıyıcı gemileri ile yapılan tatbikatın Rusya’ya yönelik bir sinyal olduğu açıklamasını yaptı. Huntsman, tatbikatın ABD ile iyi ilişkilere sahip olması için Rusya’nın ‘istikrarsızlığa yol açan’ eylemlerine son vermesi gerektiğini gösterdiğini iddia etti.

Huntsman “Akdeniz’deki iki uçak taşıyıcının her biri, uluslararası diplomasinin 100 bin tonluk birer temsili. Bu gemilerin güçlü savunması ile birleşen diplomatik temaslar ve diyalog; Rusya’ya, ABD ile gerçekten daha iyi ilişkilere sahip olmak istiyorsa, dünyanın dört bir yanındaki istikrarsızlığa yol açan eylemlerine son vermesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

İRAN'A ASKERİ MÜDAHALE OLABİLİR Mİ?

Öte yandan, ABD'nin İran’ı hedef alan petrol ticaretine yönelik yaptırımları sertleştirme kararının ardından Doğu Akdeniz’deki filosunu güçlendirdiği belirtiliyor. Yeni Şafak'ın aktardığı bilgiye göre tatbikattaki gemilerin gerekmesi halinde Basra Körfezi’ne geçeceği iddia ediliyor.

İki uçak gemisinin aynı anda bölgede bulunması İran’a yönelik bir askeri müdahale mesajı taşıdığı şeklinde de yorumlanıyor.

İSRAİL-YUNANİSTAN-GKRY ÜÇLÜSÜNE DESTEK İÇİN HAREKETE Mİ GEÇİLDİ?

ABD Kongresi'ndeki bir tasarıda İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlüsünün Doğu Akdeniz'deki enerji ve güvenlik ortaklığına tam destek verilmesi öngörülüyordu. Tasarıyı sunan New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez "Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işbirliğini derinleştirmek ve Doğu Akdeniz'i daha güvenli hale getirme adına bu işbirliğini kullanmak için devreye girme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Kongre'deki Doğu Akdeniz gündeminin ardından bölgede ABD'nin filosunu güçlendirmesi "İsrail, Yunanistan ve GKRY destek için harekete mi geçildi?" sorusunu gündeme getirdi.

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