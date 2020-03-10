ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye yardımı için her şey hazır

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'nin İdlib vilayeti için talep ettiği askeri yardım konusunda Brüksel'deki NATO karargahında müttefiklerle görüşmeler yürüttü. Jeffrey'in müttefiklerle İdlib'deki ateşkesi Rusya ve Suriye hükümetinin ihlal etmesi halinde alınabilecekleri önlemleri de ele aldığı belirtildi.

ANKARA S-400 TUTUMUNU NETLEŞTİRMELİ



Ateşkesin ihlali halinde Türkiye'ye yardım için İdlib'e kara birlikleri konuşlandırma ihtimalini dışlayabileceklerini, havadan ne yapılabileceklerine ise baktıklarını söyleyen Jeffrey, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili tutumunu netleştirmesi gerektiğini ifade etti.



