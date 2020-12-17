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17 Aralık 2020 Perşembe 23:33 | Son Güncelleme:

ABD'nin Sudan kararına Türkiye'den olumlu tepki

ABD'nin Sudan kararına Türkiye'den olumlu tepki
AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin, Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmasının olumlu adım olarak değerlendirildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmasının olumlu adım olarak değerlendirildiğini açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili soruya yazılı olarak cevap verdi.

Söz konusu kararın, doğru yönde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirildiğini belirten Aksoy, "Türkiye esasen başından beri tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin, Sudan’daki geçiş süreci ile bu kapsamda yürütülen reform çabalarına destek vermeye ve Sudan halkının yanında durmaya devam edeceğini kaydetti.

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