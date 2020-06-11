ABD'nin Los Angeles eyaletinden tahliye edilen Türk vatandaşları yurda geldi

Los Angeles'tan hareket eden THY uçağı, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Uçakta bulunan Türk vatandaşları otobüslerle terminale taşındı. Burada yolcuların ateşi, hijyen görevlilerinin giydiği akıllı kasklarla ölçüldü.

İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle yolcular, bilgi formunu doldurdu. Hijyen görevlileri, yolcuları, form doldururken sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda zaman zaman uyardı. Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarını alarak havalimanından ayrıldı.

Yolculardan Arın Çetin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Meksika'da yaşadığını, Türkiye'ye Los Angeles aktarmalı geldiğini söyledi.

Uçuşunun en iyi ayağını Los Angeles-İstanbul hattında yaşadığını ifade eden Çetin, "Bu uçak devlet tarafından ayarlandı. Büyükelçilikten böyle bir opsiyon oldu. Bundan önce de vardı ama en uygunu bu olduğu için tercih ettik." dedi.

Çetin, Türkiye'ye zorlu ve aktarmalı bir yolculuktan sonra ulaştığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada 14 gün boyunca evde karantinadayız. Daha sonra sosyal mesafe ve temizliğimize dikkat ederek, normalleşmeyi bekleyeceğiz. Los Angeles Havalimanı buraya göre kötüydü. Miami, Florida çok kötüydü. Kardeşimin geldiği Charlotte çok kötüydü. Burayla benzeyen yönleri yok. Orada rakamların yüksek olmasının nedenini gözlerinizle anlıyorsunuz. Burası her konuda çok daha iyi." ifadelerini kullandı.

AA