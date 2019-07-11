ABD'nin derdi bu mu? Türkiye'nin hem S-400 hem F-35'i olursa...

Yahya Bostan ‘Türkiye’yi müdahaleye zorlamak’ başlıklı yazısının bir bölümünde F-35’lere değindi.

Bostan, “Üst düzey bir kaynağımın ifadesine göre F-35 pürüzünün arka planında daha derin bir neden yatıyor. O da şu: F-35, sahip olduğu özellikler nedeniyle “oyun değiştirici” bir silah. S-400’ler de öyle. ABD, Türkiye’nin aynı anda iki oyun değiştirici silaha sahip olmasını istemiyor. Böyle bir durumda bölgede Türkiye’nin ağırlığının daha fazla artacağından endişe ediyor. F-35 tartışmasını bu yüzden yaşıyoruz” dedi.

Yahya Bostan’ın yazısı şöyle:



Önce yerel seçimler, daha sonra S-400 hava savunma sistemi merkezli ABD-Türkiye gündemi nedeniyle dikkatimiz dağıldı.. Gözden kaçırıyoruz. Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda kilitlenen bir süreç, İdlib’de yakından izlenmesi gereken gelişmeler var.



Rejim güçlerinin Türk gözlem noktalarına dönük artan saldırılarını biliyorsunuz. Rejim, Türkiye ve Rusya’nın girişimiyle oluşturulan çatışmasızlık bölgesini ele geçirmek istiyor. Bu niyetini de gizlemiyor. Ankara bu saldırılara sahada etkili bir karşılık verirken aynı zamanda Moskova’yı da uyardı. Saldırıların şimdilik dindiği gözlemleniyor.

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