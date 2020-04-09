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  3. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Diyarbakır'daki terör saldırısına kınama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Diyarbakır'daki terör saldırısına kınama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Diyarbakır'daki terör saldırısına kınama

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 5 sivil vatandaşın şehit olduğu terör saldırısı kınandı.

ABD Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından, Diyarbakır'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "PKK'nın dün Diyarbakır’da sivillere yönelik gerçekleştirdiği terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yararlılara acil şifalar diliyoruz. Terörizmle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'ye olan desteğimizi bir kez daha yineliyoruz" denildi.


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