AB'den yine saçma yorum

10-11 Aralık’ta toplanacak AB zirvesinden söz eden Schinas, “Türkiye her şeyi yanlış yaptı. Yalnız Avrupa’yı değil; herkesi karşısına almak için elinden geleni yaptı. Bunun da maliyeti vardır. Türkiye’nin AB ve ABD ilişkileri yeniden değerlendirilecektir” dedi. Schinas, “Yunanistan’ın Türkiye konusunu Türk ve Yunan ilişkileri düzeyinden Türkiye-AB ilişkileri düzeyine çekmiş olmasının büyük bir diplomatik kazanım olduğunu” belirtti.

Schinaz, ayrıca “Son derece kritik bir aşamada bulunuyoruz. İlk devre AB’nin Aralık zirvesinde oynanacak” dedi.