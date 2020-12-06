06 Aralık 2020 Pazar 01:45 | Son Güncelleme:
AB'den yine saçma yorum
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı alacağını ve bunların yalnız kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli de olacağını öne sürdü.
10-11 Aralık’ta toplanacak AB zirvesinden söz eden Schinas, “Türkiye her şeyi yanlış yaptı. Yalnız Avrupa’yı değil; herkesi karşısına almak için elinden geleni yaptı. Bunun da maliyeti vardır. Türkiye’nin AB ve ABD ilişkileri yeniden değerlendirilecektir” dedi. Schinas, “Yunanistan’ın Türkiye konusunu Türk ve Yunan ilişkileri düzeyinden Türkiye-AB ilişkileri düzeyine çekmiş olmasının büyük bir diplomatik kazanım olduğunu” belirtti.
Schinaz, ayrıca “Son derece kritik bir aşamada bulunuyoruz. İlk devre AB’nin Aralık zirvesinde oynanacak” dedi.