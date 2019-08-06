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  3. AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek programı kapsamında 127 milyon avro gönderdi

AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek programı kapsamında 127 milyon avro gönderdi

AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek programı kapsamında 127 milyon avro gönderdi

AB, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen nakit yardım programına 127 milyon avro ilave fon sağladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk Kızılayı ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılaykart'lara 127 milyon ilave ödenek sağlandığı, yeni finansman ile AB'nin programa toplam katkısının 1 milyar 125 milyon avroya ulaştığı kaydedildi.

Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar avroluk fona şimdiye kadar 5,6 milyar avro tahsis edildiği aktarılan açıklamada, fon kapsamında 3,5 milyar avroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,4 milyar avroluk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

SUY ile Türkiye'de uluslararası koruma veya geçici koruma statüsünde yaşayan, kamp dışındaki kişilere temel ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım sağlanıyor. İhtiyaç duyanlar, Kızılaykart aracılığıyla aile ferdi başına aylık 120 lira nakit yardım alabiliyor. Kart sahibi sığınmacılar, nakit yardım sayesinde en temel ihtiyaçlarını doğrudan temin edebiliyor.

SÜREÇ

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmamakla itham ediyor.

(AA)

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