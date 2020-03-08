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AB'den Başkan Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama

AB'den Başkan Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama

AB Konseyi Başkan Sözcüsü Leyts Başkan Erdoğan'ın Belçika ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Başkan Erdoğan ile yarın akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.

Leyts, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, başkent Brüksel'de gerçekleşecek görüşmede AB-Türkiye ilişkileri, sığınmacılar, güvenlik ve Suriye'deki kriz ile bölgedeki istikrar konularının ele alınacağını belirtti.

Leyts, görüşmenin yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.


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