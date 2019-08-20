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  3. ABD'den Türk konvoyuna saldırıya kınama

ABD'den Türk konvoyuna saldırıya kınama

ABD'den Türk konvoyuna saldırıya kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, İdlib´de Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Ortagus, resmi Twitter hesabından Suriye´nin İdlib kentinde Türk konvoyu ve sivillere yönelik düzenlenen hava saldırısıyla ilgili, "Esad rejimi ve müttefikleri İdlib´de sağlanan ateşkese uymalıdır. Türk konvoyuna hava saldırısı yapıldı; sivillere, insani yardım kuruluşu çalışanlarına ve altyapıya yönelik korkunç saldırılar oluyor. Bu şiddeti kınıyoruz, bu sona ermeli" açıklamasını yaptı. Dün, İdlib´de Türk konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti ve 12 sivil de yaralandı.

AA

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