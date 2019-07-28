ABD'den iki ay önce uyarı gelmiş! 'Adnan Oktar'ın güvenliğini arttırın'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede ilginç bir ayrıntı yer aldı. 11 Temmuz 2018 tarihinde Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyondan iki ay öncesinde örgüt üyesi Kamile Gülen Yeral'ın Amerika Pentagon tarafından uyarıldığı öğrenildi.

İddianamede, örgüt mensuplarından Ulviye Didem Ürer'den ele geçirilen cep telefonu ve WhatsApp hesabındaki görüşmelerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendiği belirtildi.

İncelemede, Ürer'e 24 Mayıs 2018 tarihinde 'Gülen' ismiyle kayıtlı bir kişinin Whatsapp'tan mesaj attığı ifade edildi. Mesajda, Gülen adlı kişinin "Amerika'daki ofisimden benimle bağlantıya geçtiler. Benim yemeğe geleceğimi biliyorlar, birçoğu eski asker ve ajan. Pentagonla bağlantıları var. Bana Yazarın (Adnan Oktar) hedef olduğunu söylediler. Güvenliği mümkün olduğunca artırın. Detay vermediler. Tekrar konuştuğumda detay öğrenmeye çalışacağım" yazdığı, Ürer'in ise Gülen'e 'Canım inşallah' şeklinde cevap verdiği belirtildi.

ABD İLE İRTİBATLARI SÜREKLİYMİŞ

İddianamede, Amerika'daki örgüt üyesinin "Tekrar konuştuğumda detay öğrenmeye çalışacağım" cümlesinden Amerikalı ajan ve eski askerlerle Adnan Oktar'ın irtibatlı olduğunun değerlendirildiği yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü polislerince yapılan sorgulamada hattın örgütün bacılar grubunda yer alan örgüt üyesi şüpheli Kamile Gülen Yeral'ın üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

İddianamede, 'Gülen' adındaki bu kişinin örgüt üyesi şüpheli Kamile Gülen Yeral olduğu ve bu şüphelinin kod adının 'Gülen Baturalp' olduğu kaydedildi. Gülen'in kız kardeşler grubunda yer aldığı ifade edildi.

ÖRGÜTÜN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Kamile Gülen Yeral hakkında iddianamede şikayetçi beyanlarına da yer verildi. İddianamede şikayetçi beyanlarına göre, Gülen Yeral'ın Adnan Oktar'ın talimatıyla Rusça öğrendiği, kızların aile ziyaretlerinde, doktor programlarında yanlarında bulunduğu anlatıldı. Şüphelinin A9 TV'de hem yayına çıktığı, hem de bir dönem canlı yayınların sunuculuğunu yaptığı belirtildi. Yurt dışından gelen misafirleri gezdirdiği, yanlarında bulunma gibi görevlerinin olduğu ifade edildi. Şüphelinin, yurt dışından gelen yazar, iş adamı, gazeteci, mason gibi farklı misafirlerle görüştüğü, örgüt adına lobi faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi. Örgüt merkezi olan Dragos'ta nöbet tuttuğu, ayrıca A9 TV'de telefonlara baktığı ve Adnan Oktar'ın işlerine yardım ettiği ifade edildi. İddianamede, eski asker ve ajan olduklarını belirttiği kimselerin kendisine ulaşıp mesaj attığı hususu, örgütün haber alma, istihbari çalışma yapma yeteneğinin de var olduğu değerlendirilmesinin yapıldığı bilgisi de yer aldı.



SABAH