ABD'de Türk hayırsever, Kovid-19 salgınında Osmanlı yardım geleneğini canlandırdı

Massachusetts ile Connecticut eyaletlerinde şubeleri bulunan Saray restoranın sahibi Kuru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu bölgede ihtiyaç sahiplerine ve sağlık çalışanlarına yardım elini uzattı.

ABD'de yaşayan Türkler'den sağlık çalışanlarına yemek ikramı

Osmanlı döneminden kalan, "ihtiyacın varsa al, yoksa bırak" geleneğini kendi işletmelerine taşıyan Kuru, Massachusetts'teki restoranın önüne kurduğu yardım tezgahında sebze, meyve, pirinç, mercimek ve bulgur başta olmak üzere bazı ana kalem ürünleri ihtiyaç sahiplerine sundu.

AA