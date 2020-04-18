ABD'de Türk hayırsever, Kovid-19 salgınında Osmanlı yardım geleneğini canlandırdı
ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Türk hayırsever Halil Kuru, restoranının önüne açtığı yardım tezgahı ile ihtiyaç sahiplerine karşılıksız gıda yardımı sağlıyor ve bölgedeki bir hastanede 400 sağlık çalışanına ücretsiz yemek dağıtıyor.
Massachusetts ile Connecticut eyaletlerinde şubeleri bulunan Saray restoranın sahibi Kuru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu bölgede ihtiyaç sahiplerine ve sağlık çalışanlarına yardım elini uzattı.
ABD'de yaşayan Türkler'den sağlık çalışanlarına yemek ikramı
Osmanlı döneminden kalan, "ihtiyacın varsa al, yoksa bırak" geleneğini kendi işletmelerine taşıyan Kuru, Massachusetts'teki restoranın önüne kurduğu yardım tezgahında sebze, meyve, pirinç, mercimek ve bulgur başta olmak üzere bazı ana kalem ürünleri ihtiyaç sahiplerine sundu.
AA