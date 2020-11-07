ABD'de FETÖ okuluna 4,5 milyon dolar ceza

ABD’de FETÖ’ye bağlı bir okulun, ihaleye fesat karıştırma suçundan 4,5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği açıklandı. ABD Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada, ülkenin Illinois ve Ohio eyaletlerinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Concept Schools yönetiminin, ihaleye fesat karışmaktan devlete 4,5 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

MAHREM YAPIYA OPERASYON



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki ‘mahrem’ yapılanmasına operasyon başlattı. 89 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Hava Kuvvetleri’nde de 4 kişi için gözaltı kararı verildi.