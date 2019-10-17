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ABD YPG'yi tünel savaşı için eğitti

ABD YPG'yi tünel savaşı için eğitti

Amerikan dergisi FP,  Türkiye’nin Zeytindalı Harekâtı sonrası ABD’nin YPG/PKK’lıları, ‘derinlikli savunma’ konusunda eğitimden geçirdiğini yazdı.

Amerikan Foreign Policy dergisinin ABD’li askerlere dayandırdığı habere göre, ABD’nin Suriye’deki özel kuvvetleri, YPG’li teröristleri Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir harekâtına karşı eğitti. Haberde eğitimin 20 Ocak 2018’de Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’ndan sonra başladığı belirtildi. Aynı haberde, Fırat’ın doğusunda muhtemel bir operasyona karşı YPG’li teröristler için devasa bir tünel ağı inşa edildiği de kaydedildi. 

KOORDİNASYON EĞİTİMİ 

Haberde tünellerin, “hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve Rusya gibi konvansiyonel bir güç yetişene kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı dayanmak” amacıyla inşa edildiği belirtildi. ABD kuvvetlerinin bu tünellerde, muhtemel bir Türkiye müdahalesi durumunda örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdiği, ABD askerlerinin, YPG/PKK terör örgütünü ayrıca “derinlikli savunma” taktikleri konusunda eğittiği kaydedildi.  

TÜNELLER GÖRÜNTÜLENDİ 

ABD, YPG/PKK’nın Resulayn ve Tel Abyad arasındaki bölgede askeri siperlerini yıktığını iddia etmişti. Anadolu Ajansı, bu tünellere yönelik görüntüleri yayımlamış ve ABD makamları nezdinde bu tünellerin de yıkılıp yıkılmayacağını gündeme getirmişti ancak Amerikalı yetkililer bu soruları geçiştirmişti.

RAKKA’DAN DA ÇEKİLDİLER

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD askerlerinin Rakka, Tabka ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Fransız Lafarge Çimento Fabrikası’ndan çekildiğini açıkladı. Askeri kaynaklar, ABD’nin bölgedeki askerlerini Ayn el Arab’daki (Kobani) üssüne naklettiğini, oradan da nakliye uçaklarıyla ülkeden çıkaracaklarını belirtti. 

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