ABD yeni teklifle mi gelecek? Ankara'nın önündeki 3 seçenek

Türkiye-ABD arasında Suriye’nin kuzey doğusunda bir güvenli bölge oluşturulmasına yönelik müzakerelerde sorun giderek derinleşiyor.

Zira her iki taraf bazı ilkeler üzerinde (Türk-Amerikan ilişkilerinin tamir edilmesi) ortak bir anlayışa sahip olsalar da güvenli bölge konusunda ortak bir yol haritasını henüz oluşturabilmiş değiller. Nitekim Milli Güvenlik Kurulu’nun en son yaptığı toplantıdan çıkan sonuca bakılırsa, Ankara’nın kendisine ABD olmaksızın yeni bir yol haritası çizmesi daha da büyük olasılık olarak ortaya çıkmış durumda. Türkiye artık bu formülün nasıl hayata geçirilebileceği konusunu daha fazla düşünmeye başladı.

Peki Güvenli bölgede sona yaklaşıldı mı? Ankara'nın önündeki 3 seçenek ne? SETA Güvenlik Araştırma Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş güvenli bölge konusunu Star gazetesinin açık görüş eki için analiz etti.

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