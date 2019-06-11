ABD, Türk pilotlarının F-35 eğitimini durdurdu

ABD Savunma Bakanlığı geçen hafta, Türkiye’nin 31 Temmuz’a kadar Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini alma anlaşmasını iptal etmemesi durumunda F-35 savaş uçakları programından çıkarılacağı tehdidinde bulunmuştu. 31 Temmuz’a kadar S-400 füze alımından vazgeçilmemesi halinde ABD’de F-35 savaş uçaklarının kullanımı konusunda eğitim alan pilotların Türkiye’ye geri gönderileceği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, geçen hafta Türk pilotlarının eğitimine son verilmesi ve F-35 bilgi dosyalarına girişlerinin engellenmesi kararını vermişti. Arizono’nın Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki 2’si eğitmen 4’ü öğrenci 6 pilotun F-35 uçaklarını uçurma ve bu konuda eğitim almalarının durdurulduğu kaydedildi.

Tuğgeneral Todd Canterbury’nin, Türk pilotlarının F-35'ler konusunda elde ettikleri hassas bilgileri, ültimatom tarihi olan 31 Temmuz'dan sonra kullanma ihtimali sebebiyle kaygı duyduğu belirtildi.

Pentagon sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nde Türk pilotların uçuşlarına artık izin verilmediğini doğruladı. Mike Andrews, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemini almaktan vazgeçmesi halinde, Türk pilotların durdurulan F-35 eğitimine devam edileceğini de kaydetti.

F-35 pilotlarının eğitiminin durdurulması, ABD’nin Suriye’de PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yi desteklemesi ve Türkiye’nin Rusya ile dostluğunun güç kazanması sebebiyle durumun değişmeyeceği ihtimalinin güçlendiği kaydedildi.

Pentagon, Türk Savunma Bakanlığı ile F-35 için ödenen paranın geri iadesi konusunda görüşüyor

Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord, Pentagon’un Türk Savunma Bakanlığı ile Türkiye’nin F-35 projesi için ödediği paranın iadesi konusunda görüşme yaptığını söyledi.

İHA