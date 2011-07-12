ABD polisinin göstericilere müdahalesi nasıl? Yaşanan son gelişmeleri Yavuz Atalay anlattı

ABD’nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için başlatılan gösteriler ülke içinde şiddetini arttırdı ve diğer ülkelere de sıçradı. Birçok mağaza protestocular tarafından yağmalandı. Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, protestoların küçük bir grupla başladığını ancak daha sonra protestocuların şiddetini artırması, yağmalamalarda bulunması ile ABD polisinin de şiddetini arttırdığını, ulusal muhafızların sokağa inerek müdahalede bulunduğunu anlattı.

”GÖSTERİCİLER ARASINDA YAĞMA OLAYI AZALDI”



ABD’deki protesto olaylarının barışçıl seyrettiğini söyleyen Yavuz Atalay, ABD Adalet Bakanın önemli açıklamalarını da paylaştı. Gözaltına alınan 51 kişinin yabancı uyruklu isimler olduğunu bu kişilerin de provokatör olduğunu, belirten Atalay dış mihrapların protestolara müdahale ettiğini söyledi.

Yavuz Atalay “Trump, Beyaz Saray’da polislerle bir araya geldi ve onlara işlerini çok iyi yaptıkları için teşekkür etti. Her ne kadar George Floyd’un ailesine başsağlığı dilese de bir yandan da genel olarak görevini yapan polisleri tebrik ediyorum demesinden sonra, o ifadeleri polisten yana bir tavır alacağının göstergesiydi.” ifadelerini kullandı.

Oldukça sakin bir cenaze töreni gerçekleştiğini, törende ‘ NEFES ALAMIYORUM’ sloganının ‘ARTIK NEFES ALABİLİYORUM’ sloganıyla değiştiğini belirtti.



