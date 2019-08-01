ABD, Mısır gemilerine 554 milyon dolar karşılığında teknik destek verecek

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Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), Mısır'ın bazı gemileri için Takip Teknik Desteği (FOTS) yabancı askeri satışının 554 milyon dolarlık bir maliyetle onaylanmasına karar verdi.

DSCA tarafından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın bazı gemileri için Takip Teknik Desteğinin (FOTS) muhtemel bir yabancı askeri satışının 554 milyon dolarlık bir maliyetle onaylanmasına karar vermiştir.” denildi.

Mısır hükûmeti, Oliver Hazard Perry Sınıfı fırkateynler (FFG-7 sınıf gemileri), Hızlı Füze Gemisi (MYK), Mayın Avcısı gemilerini destekleyen maddi ve işçilik hizmetleri sağlayan Teknik Destek Takibi (FOTS) satışını istemişti.

Mühendislik hizmetleri desteğinin ana yüklenicisi VSE Şirketi olacak ve ABD hükûmeti faaliyetleri Mısır için FOTS sağlayacak. Yapılan açıklamada, bu potansiyel satış ile ilgili olarak önerilen hiçbir bilinen anlaşma bulunmadığı açıklandı.