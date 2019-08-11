ABD, Fırat'ın doğusuna 70 TIR daha gönderdi

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda mutabakat sağlanmasının ardından ABD, Irak’ın Suriye’ye açılan sınır kapısından 70 TIR’lık bir konvoy geçirdi. Anadolu Ajansı (AA), önceki akşam ABD’nin Suriye-Irak sınırındaki Simelka Sınır Kapısı’ndan gerçekleştirdiği yeni sevkiyatı görüntüledi. Suriye’nin kuzeydoğusuna girdikten sonra iç bölgelere yol alan konvoyda, yaklaşık 70 TIR’ın bulunduğu görüldü. TIR’larda askeri zırhlılar, prefabrik yapılar ve iş makineleri taşındı. Çok sayıda akaryakıt tankerinin bulunduğu konvoyda, kasaları kapalı TIR’lar da yer aldı.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz’da yaptığı konuşmada, “PYD’ye on binlerce TIR dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyor? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor” ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan, ABD’nin ayrı gösterme çabalarına karşın YPG ile PKK’nın aynı terör örgütü oluşumu olduğuna da dikkati çekmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD’li muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin bir an evvel tesis edilerek, YPG/PKK terör örgütü unsurlarının çıkarılması, ayrıca bölgedeki mevzi ve tahkimatın imha edilmesiyle ağır silahların toplanması talebini iletmişti.

HAREKAT MERKEZi TÜRKiYE OLACAK

Milli Savunma Bakanlığı’ndan, ABD heyetiyle yapılan görüşmelere ilişkin 7 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Türkiye’nin bölgedeki güvenlik endişelerini gidermek amacıyla ilk aşamada alınacak tedbirler paylaşılmıştı. Açıklamada, tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkez'inin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandığı bildirilmişti.