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ABD Başkan Yardımcısı Pence, yarın Türkiye'de olacak

ABD Başkan Yardımcısı Pence, yarın Türkiye'de olacak

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yarın Türkiye'de olacağı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Pence, bugün yerel saatle 18.00'da (TSİ 01.00) Ankara'ya hareket edecek.

Yarın Türkiye'de olacak Pence'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok yetkiliyle Suriye konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." paylaşımında bulundu.  (AA)

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