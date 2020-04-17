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  3. AB otomobil pazarı Mart'ta yüzde 51.8 daraldı

AB otomobil pazarı Mart'ta yüzde 51.8 daraldı

AB otomobil pazarı Mart'ta yüzde 51.8 daraldı

Avrupa'da otomobil satışları, Covid-19 epidemisi nedeniyle, neredeyse tüm fabrikaların üretime ara vermesi ve uygulanan tecritler nedeniyle, Mart ayında yüzde 51.8 gibi çok büyük oranda geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) otomobil satışları Mart'ta 853 bin 77 adete indi.

AB'nin başlıca pazarlarında satışlar düştü.

Salgından en ağır etkilenen ülkelerden İtalya'da otomobil satışları Mart'ta yüzde 85.4 ile Avrupa Birliği içindeki en büyük düşüşün yaşandığı piyasa oldu.

Almanya'da satışlar yüzde 37.7, Fransa'da yüzde 72.2 ve İspanya'da ise yüzde 69.3 geriledi. Avrupa otomobil satışlarındaki düşüş, Avrupa'daki otomobil şirketlerinin çoğunun salgını sınırlama önlemlerinin bir parçası olarak Mart ayının ikinci yarısında kapatılmasından kaynaklandı.


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