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  3. AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

Avrupa Birliği, yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran İngiltere hakkında "ihlal süreci" başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin ülkedeki erken genel seçimleri gerekçe göstererek, yeni yönetim için aday göstermemesinin Birliğin anlaşmalarını ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ihlal süreci kapsamında İngiltere'ye görüşünü bildirmesi için 22 Kasım'a kadar süre tanındığı belirtilirken, yeni Komisyonun bir an önce göreve başlayabilmesi için sürenin kısa tutulduğu vurgulandı.

Brexit sürecindeki İngiltere'nin, yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini belirten mektubunun incelendiği aktarılan açıklamada, üye ülkelerin iç yargı sistemindeki hükümleri, AB hukukunu uygulamamak için gerekçe gösteremeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede AB'nin İngiltere'ye karşı ihlal süreci başlattığı, Londra yönetiminin 22 Kasım'a kadar adım atmaması durumunda gerekçeli görüş gönderebileceği uyarısı yapıldı.

ÜYE ÜLKELERİN KOMİSYONDA BİR ÜYEYLE TEMSİL EDİLMESİ GEREKİYOR

İngiltere, AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen'in aday üye talep eden mektubuna verdiği cevapta, ülkede 12 Kasım'da gerçekleşecek genel seçimler nedeniyle yeni Komisyona aday göstermeyeceğini duyurmuştu.

AB, İngiltere'nin Brexit'i esnek şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etmişti. Bu durumda, İngiltere, 1 Aralık'ta görevi devralması öngörülen yeni Komisyon başladığında AB üyesi olmaya devam edecek.

AB anlaşmalarına göre, üye ülkelerin Komisyonda bir üyeyle temsil edilmesi gerekiyor.

(AA)


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