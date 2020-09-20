20 Eylül 2020 Pazar 01:27 | Son Güncelleme:
Ab karantinaya dönüyor
Koronavirüs vakalarının önünü alamayan Avrupa'da günlük 12 bin vaka artışı kaydeden İspanya katı tedbirlere geri dönüyor. 13 bin vaka kaydeden Fransa'da da 90 okul kapatıldı.
Koronavirüs vakalarında ABD’den sonra yeni merkez üssü olmaya başlayan Avrupa, Mart-Nisan ayındaki katı tedbirlere dönmeye başlıyor. Günlük vaka sayısının 11 bin 193 artışla 614 bin 360’a çıktığı İspanya’nın başkenti Madrid’deki 6 bölgede 21 Eylül’den itibaren genel karantina tedbirleri uygulanacak. Kısıtlamalardan 850 bin kişi etkilenecek. Fransa’da ise son 24 saatte 13 bin 215 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Ülkede 90 okul kapatılırken sert tedbirler konusunda yakında açıklama yapılacak.