AB işbirliği ile 2. sağlık yatırımı yolda

Sağlık Bakanlığından, Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaatı devam eden hastaneden sonra 2'nci sağlık yatırımının Kilis'te yapılacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB iş birliği kapsamında Kilis'e 300 yataklı devlet hastanesi ve 40 üniteli Ağız Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) yapılacağı belirtildi. Hastanenin ihale sürecinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığının Fransız Kalkınma Ajansı ile imzaladığı protokol kapsamında, AB hibe desteğiyle Hatay'ın Dörtyol ilçesine yapılacak devlet hastanesi projesinin ardından bir yeni projeye daha imzalar atıldı. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Hatay ve Kilis illerinde mevcut sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 2 ayrı hastane yapılacak. Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki 250 yataklı devlet hastanesinin temeli geçtiğimiz ay atılmıştı. Dörtyol ilçesindeki hastanenin 2 yıl sonra hizmete açılması planlanıyor."

SAĞLIKTA HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTECEK

Kilis'te inşa edilecek yeni devlet hastanesinin sahip olacağı imkanlarla ve altyapısıyla bölgede sağlıkta hizmet kalitesini yükselteceğine dikkatin çekildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Hastane 300 yataklı olacak, yatak kapasitesi 327'ye kadar çıkabilecek. Bunun yanı sıra kentte ihtiyaç duyulan ağız ve diş sağlığı merkezi de yapılacak. Hastanede 67 adet tek yataklı, 124 adet 2 yataklı olmak üzere toplam 191 adet nitelikli oda, 24 ameliyathane, hastane binasında her branştan 155, ADSM binasında 21 olmak üzere toplam 176 poliklinik olacak."

HELİPORT İNŞA EDİLECEK

Kilis'te yapılacak hastanenin son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacağına vurgu yapılan açıklamada, ayrıca helikopterlerin iniş yapabileceği bir heliport inşa edileceği de kaydedilerek, "Hastane tamamlandığı zaman acil serviste 57 yatak, yoğun bakım ünitesinde 96 yatakla hizmet verecek. Yoğun bakım ünitesi branşlara göre, genel yoğun bakımda 29 yatak, koroner yoğun bakımda 10 yatak, KVC yoğun bakımda 10 yatak, çocuk yoğun bakımda 13 yatak, yeni doğan yoğun bakımda 34 yatak yer alacak." ifadelerine yer verildi.

(AA)