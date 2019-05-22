AA muhabirini arama çalışmaları sırasında şehit olan Kapaklıkaya başarılı kariyeriyle anılacak

Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, yaklaşık 12 yıl hizmet ettiği Jandarma teşkilatındaki kariyerine birçok başarıyı sığdırdı.

Çorum'un Kargı ilçesinde 1983'te dünyaya gelen şehit Kapaklıkaya, yaşı geldiğinde her Türk genci gibi askere gitti. Kapaklıkaya, bir yandan askerlik yaparken diğer yandan da kariyerini planladı.

Askerliğini tamamladıktan sonra uzman erbaşlığa geçen Kapaklıkaya, 2007'de ilk görev yeri olan Şırnak'ta 3'üncü Jandarma Komando Bölük Komutanlığına atandı.

Burada yaklaşık 5 yıl avcı olarak görev yapan Kapaklıkaya, 2012'de Ankara'da Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığına tayin oldu.

TAKDİRLE DOLU BİR HAYAT

Jandarma teşkilatındaki görevlerini özveriyle yerine getiren Kapaklıkaya, bu sayede 56 takdirname, 4 başarı belgesi, 3 şerit hizmet rozeti almaya hak kazandı.

Mesleki anlamda gelişimine de önem veren Kapaklıkaya, dağ arama kurtarma, kurbağa adam kursu, süratli bot kullanma, uluslararası teknik dalış başta olmak üzere katıldığı 15 kursu başarıyla tamamladı.

Kapaklıkaya, 2012'den bu yana görev yaptığı JAK'taki mesai arkadaşlarıyla birçok zorlu arama kurtarma görevinde katıldı.

39 ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILDI

2014'ün başından bu yana çeşitli illerde çay, nehir, sulama kanalı, baraj gibi yerlerde kişi ya da kişilerin kaybolduğu 39 olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan Kapaklıkaya'nın son görevi, 10 Mayıs'ta Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı mevkisinde uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama kurtarma çalışmaları oldu.

Kapaklıkaya, birlikte şehit olduğu Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile bugüne kadar katıldıkları 9 arama kurtarma görevinde kayıp kişileri bulmak için çalıştı.

"ARAMA KURTARMA, TAM BENİM YAPACAĞIM İŞ"

Şehidin eşi Seyhan Kapaklıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, JAK'a girmek için katıldığı mülakatın ardından eşinin "Arama kurtarma, tam benim yapacağım iş. Tam beni arıyorlarmış." dediğini aktardı.

Şehidin babası Şaban Kapaklıkaya ise oğlunun önceden iyi bir inşaat ustası olduğunu belirterek, "Ona inşaatları bırakıp başka bir iş bulmasını söyledim. O da asker olmaya karar verdi. Çok arkadaşı vardı çünkü samimi ve iyi bir insandı. Oturduğumuz evi oğlum inşa etti." dedi.

(AA)