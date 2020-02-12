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  3. 95 kişiyi 2 milyon dolandıran bahis çetesi çökertildi 

95 kişiyi 2 milyon dolandıran bahis çetesi çökertildi 

95 kişiyi 2 milyon dolandıran bahis çetesi çökertildi 

Adana Siber polisi, sosyal medyadan ‘yasadışı bahis’ oynatıp, yüksek miktarda kazanç vaadiyle 1 ayda 95 kişiyi 2 milyon 165 bin lira dolandıran Mahsun Şase yönetimindeki 20 kişilik çeteyi çökertti.

 SONER KAN 

Çetenin 300 liraya bahis oynatıp sahte kuponlarla ‘150 bin lira kazandınız, 3 bin lira havale ücreti yatırın’ diye dolandırdıkları ortaya çıktı. Para yatırmaktan vazgeçen kişileri icra ile tehdit eden çetenin elde ettiği paraları gece âlemlerinde harcadığı, lüks villarda oturduğu ortaya çıktı.


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