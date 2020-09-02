94. DHY kurası yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı 94. Dönem kurası bugün çekiliyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmıyor. Kura için başvuruda bulunan adaylar kurayı canlı olarak takip edebiliyor. Peki, 94. DHY kurası ne zaman, saat kaçta? 94. DHY kurası canlı nereden izlenir?

94. DHY KURASI BAŞLADI MI?

Kura çekilişi 02.09.2020 tarihi saat 10:00'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

94. DHY KURASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.





94. DHY KURA SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Kura sonucu yerleşenler listesi Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 94. DÖNEM KURA TAKVİMİ