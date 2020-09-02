94. DHY kurası ne zaman, saat kaçta? 94. DHY kurası canlı nereden izlenir?
Sağlık Bakanlığı 94. Dönem kurası için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Başvuruların 29 Temmuz 2020 Çarşamba Saat 18: 00'e kadar alındığı kura bugün Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleşecek. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura sonucu yerleşenler listesi Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Peki, 94. DHY kurası canlı nereden izlenir?
94. DHY kurası yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı 94. Dönem kurası bugün çekiliyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmıyor. Kura için başvuruda bulunan adaylar kurayı canlı olarak takip edebiliyor. Peki, 94. DHY kurası ne zaman, saat kaçta? 94. DHY kurası canlı nereden izlenir?
94. DHY KURASI BAŞLADI MI?
Kura çekilişi 02.09.2020 tarihi saat 10:00'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştiriliyor.
94. DHY KURASI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
94. DHY KURA SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?
Kura sonucu yerleşenler listesi Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.