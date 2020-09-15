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15 Eylül 2020 Salı 10:21 | Son Güncelleme:

91 firmaya ait 113 parti hileli ürün ifşa edildi

91 firmaya ait 113 parti hileli ürün ifşa edildi

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti hileli ürün Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ifşa edildi.

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu. Böylece; 2012 yılından bu yana 1.609 firmaya ait 3.605 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre; taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürün internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu.

<p class='MsoNormal'>Haber/Kurgu: Ezgi Aşık (ezgi.asik@turkmedya.com.tr)</p>

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