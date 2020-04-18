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  3. 90 yaşında 90 kitap yazdı! Ünlü tarihçi Orhan Koloğlu hayatını kaybetti

90 yaşında 90 kitap yazdı! Ünlü tarihçi Orhan Koloğlu hayatını kaybetti

90 yaşında 90 kitap yazdı! Ünlü tarihçi Orhan Koloğlu hayatını kaybetti

Osmanlı tarihi ile ilgili önemli araştırmalarıyla bilinen tarihçi yazar Orhan Koloğlu dün hayatını kaybetti.

90 yaşındaki Orhan Koloğlu’nun vefat haberini yeğeni Sina Koloğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Müzisyen ve gazeteci Sina Koloğlu’nun Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle: “Amcam Orhan Koloğlu’nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı… Son dakikaya kadar çalıştı. 90’a girerken 90’ıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan.”


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