9 Mart'ta Corona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? İşte Corona virüs son dakika haberleri

Corona virüs son dakika haberleri, gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye dünyada yaşanan corona virüs tehlikesini yakından takip ediyor. Vatandaşlar 9 Mart'ta Corona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtını ve güncel vaka sayılarını, virüsün bulaştığı ülkeleri ve son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Ülkemizde henüz corona virüs vakasının görülmemiş olmasına karşın tüm dünyada corona virüs katlanarak artıyor. Her geçen gün can almaya devam eden corona virüs vakalarına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İşte Corona virüste son durum..

CORONA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI KAÇ OLDU?

Dünya çapında corona virüsten ölenlerin sayısı 3 bin 825 oldu. Korona virüsü dünya genelinde 109.711 vaka sayısı oluşurken, 60.694 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Son verilere göre İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi. Covid-19 bulaşanların sayısı 7 bin 375'e çıktı.

DÜNYADAN SON DAKİKA CORONA VİRÜS HABERLERİ

BİR ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Corona virüs son dakika haberlerina göre virüs bir ülkeye daha sıçradı. Son dakika haberine göre, Bangladeş ve Arnavutluk da ilk corona virüs vakasını duyurdu.

İRAN'DA 124 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da son günlerde artan vaka sayısı dikkat çekerken, 6.566 ulaşan vaka sayısının ardından 194 kişi hayatını kaybetti. 2.134 kişi ise hastalığı atlattı.

BULGARİSTAN'DA DA CORONA VİRÜS GÖRÜLDÜ

Komşu Bulgaristan'da iki kişinin corona virüsüne yakalandığı öğrenildi.

İTALYA'DA VİRÜS KARANTİNASI

İtalya'da Lombardiya bölgesinde 16 milyon insan karantina altında yaşıyor. Ülkenin kuzeyinden güneyine gidenlerden ise 14 gün evlerinden çıkmamaları isteniyor. Sicilya, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo ve Molise bölge yetkilileri, bu durum üzerine kuzeyden gelenlerin kendilerini evlerinde 14 günlük karantinaya almalarını talep ediyor.

İtalya'da hükümetin ülkenin kuzeyini karantina altına almasının ardından istasyonlar da boşaldı. Başkent Roma'da Termini istasyonu neredeyse terkedilmiş gibi.

SXSW 2020 İPTAL EDİLDİ

Corona virüs salgını nedeniyle iptal edilen fuarlar kervanına South by Southwest (SXSW) de katıldı. Pek çok teknoloji şirketinin fuara katılmama kararının ardından organizatör firma SXSW'yi iptal etme kararı aldı.

Geçtiğimizi haftalarda pek çok şirket 13 - 22 Mart tarihlerinde Austin'de düzenlenmesi planlanan fuara salgın endişesi nedeniyle katılmayacağını açıklamıştı.

100 YAŞINDAKİ ÇİNLİ VİRÜSÜ YENDİ

Wuhan'da 100 yaşında bir Çinli, corona virüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti. Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 3 bin 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsünü yenen en yaşlı insan, 100 yaşındaki bir Çinli oldu.

Alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanan hastanın tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi. Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği bildirildi.

TÜRK VATANDAŞI FRANSA'DA HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'da Corona Virüs'ten bugün iki kişi daha hayatını yitirdi. Soissons kentinde yaşayan 64 yaşındaki Halil Bıçkı Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Halil Bıçkı'nın emekli olduğu ve aslen Mersin Mut'lu olduğu öğrenildi. Mut ilçesinde hastane ve okul yapımlarında yardımcı olduğu öğrenildi.

ABD’DEN 8.3 MİLYAR DOLAR

* ABD Senatosu, salgın ile mücadele için 8.3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı kabul etti.

* İran’da yeni tip koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124’e, vaka sayısı 4 bin 747’ye yükseldi.

LÜKS GEMİYE KARANTİNA

* ABD’nin San Francisco açıklarında demir atan Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Karantinaya alınan 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı.

HOLLANDA’DA İLK ÖLÜM

* Hollanda’da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

* Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, B tipi grip salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm okul ve üniversitelerin 11 Mart’a kadar tatil edildiğini bildirdi.

* Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da, dün 51 olarak açıklanan vaka sayısı bugün 61’e çıktı.

Öte yandan, Fransız yetkililerin Halil Bıçkı'nın cenazesini aileye vermediği ve tetkiklerin devam edeceği açıklandı.

TÜRKİYE'DEN CORONA VİRÜS HABERLERİ

CORONA VİRÜSÜ TURİSTLERİ TÜRKİYE'YE YÖNLENDİRDİ

Çin’de ortaya çıkan corona virüs tüm dünyaya yayılırken, Türkiye’de virüs vakası görülmedi. Dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul’a gelen turistler ise Türkiye’nin tedbirli ve güvenli olduğunu, bunun da seyahat planlarını etkilediğini söyledi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin komşuları dahil 104 ülkede Corona virüsü görülmesine karşın Türkiye’den Corona Virüsünün görülmemesinin nedenlerini açıkladı. Avrupa’da Coronavirüs görülmesinin nedenlerinden birinin, virüse karşı alınan tedbirlerde geç kalındığını vurgulayan Koca, Türkiye’de yeni tip Corona virüsü görülmemesinin nedenini, alınan sıkıyönetim tedbirlerine bağladı.

AVRUPA ÖNLEMLERDE YAVAŞ KALDI

Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Sağlık Bakanı Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Corona virüsü konusunda resmi kurumlara güvenilmesini ve kurumların açıklamalarının takip edilmesini tavsiye etti. Prof. Dr. Memişoğlu, "İstanbul'da panik havası oluşturmaya çalışan, maalesef sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORUZ”

Memişoğlu, şunları söyledi:

* Sağlık Bakanlığımız gerekli bilgilendirmeyi yapıyor.

* Bu konuda resmi kurumlara güvenilmesini ve açıklamalarının takip edilmesini tavsiye ediyorum.

* İstanbul’da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışan, maalesef sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların, daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum.

* Çünkü böyle bir salgın havası oluşturarak veya ‘hastane kapatıldı’ diyerek, bir fayda sağlamıyorlar.

* İnsanlarda korkunçmuş gibi algı oluşturuyorlar.

* Şu anda bakanlığımız açıklıyor, her türlü önlemi alıyoruz.

* Şu ana kadar da bakanlık açıklamalarına dikkat etmelerini istiyorum.

* Hijyen önemli. Ellerimizi yıkamamız, öksürürken ağzımızdaki küçük damlacıkları korumaya almamız gerekiyor.

* Ellerimizi dezenfekte etmemiz lazım. Bir kolonya bile, el sıkıştıktan sonra elimize kolonya sürmemiz bu salgını rahatlıkla engelleyebilir.

* Sadece Corona virüsü için değil, siz eğer temiz olursanız, iyi beslenirseniz zaten hastalanma şansınız yok.