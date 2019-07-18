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  3. 9 kişi hayatını kaybetmişti! 5 bin 400 litre ele geçirildi

9 kişi hayatını kaybetmişti! 5 bin 400 litre ele geçirildi

9 kişi hayatını kaybetmişti! 5 bin 400 litre ele geçirildi

Adana'da polis, kaçak içki üretilen depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmek üzere olan 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 21 günde  Adana'da metil alkolden zehirlenen 9 kişinin hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde kaçak içki imalatı yapılan depoya baskın düzenledi. Adrese gelen polis, 27 varil içinde yaklaşık 5 bin 400 litre sahte rakıya el koydu. Ayrıca, depoda anason damıtmasında kullanılan dört düzenek de bulundu. Piyasada sürülmeye hazır olan içkiler imha edilirken depo mühürlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

(DHA)

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