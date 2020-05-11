9 il için seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona eriyor
Son Dakika Haberleri.. Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona eriyor.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri (Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi.
Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona eriyor.
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van, Zonguldak'ta kısıtlama sürecek.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız