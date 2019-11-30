85. ÖGG sınavı ne zaman? 85. ÖGG sınav tarihi haberimizde

85. ÖGG sınavı ne zaman? merak ediliyor. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı için tarih yaklaşıyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar eğitimlerini 1 Kasım'da bitirdiler. Gözler sınav tarihine çevrildi. Adaylar heyecanla 85. ÖGG sınavının yapılacağı tarihi bekliyor. 85. ÖGG sınav tarihi haberimizde yer alıyor.

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85. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı 8 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.

85. ÖGG SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak