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  3. 85. İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

85. İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

85. İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

İstanbul Ermeni Patriği seçimi tamamlandı. Seçimlerde Başespiskopos Aram Ateşyan ile yarışan Sahak Maşalyan yeni patrik oldu.

İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan'ın yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı.

17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla yapılan seçimde, Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00'de karşılama duası (Hraşapar) düzenlenecek.


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