83 milyon kez 'amin'

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümü koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle sessiz geçti. Vatandaşlar, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı’ndaki Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti. Erken saatlerden itibaren bölgedeki şehitlik ve anıtları gezen vatandaşlar, şehitler için dua okudu.

TÜM YURTTA TÖREN



Türkiye’nin bütün kentlerinde de Atatürk anıtlarına çelenk konarak tören yapıldı. Ankara’da Cebeci Askeri Şehitliği’nde tören düzenlendi. Şehitliğe çelenk koyulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan dua etti.

ANITKABİR’E ZİYARET



Şehitler ve Gaziler Dernekleri Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop mesaj yayımlayarak Çanakkale şehitlerini andı.

BÜYÜK ZAFERE ÖZEL KLİP



Milli Savunma Bakanlığı, 105’inci yıla özel klip paylaştı. Paylaşımda, “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’nci yıldönümünde toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadeleri yer aldı.

ŞEHİTLİKLERDE DUYGU SELİ



Çanakkale ve Türkiye’nin dört bir yanında şehitliklere akın eden genç, yaşlı binlerce vatandaş saygı duruşunda bulundu, dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu. Şehit yakınlarına taziyelerini bildiren vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.



‘BİR YOLCUYA’ ŞİİRİYLE KUTLADI



Başkan Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, Twitter hesabından şair Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirinden “Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir” mısralarının yer aldığı görselle birlikte yaptığı paylaşımda, “Milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.

KALIN, İNCE OSMAN İLE ANDI



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı ‘İnce Osman’ı Twitter hesabından paylaştı. Kalın, Erol Parlak’ın bestelediği, Erkam Bülbül’ün yönetmenliğini yaptığı 5 dakika 30 saniye süren klibi, “Çanakkale geçilmez’ diyerek tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum” ifadeleriyle paylaştı.

ANITKABİR’DE TEDBİR



Ziyaretçiler için, Anıtkabir’in giriş ve çıkış kapılarına el dezenfektanı konuldu.