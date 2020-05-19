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  3. 81 ilde İstiklal Marşı coşkusu

81 ilde İstiklal Marşı coşkusu

81 ilde İstiklal Marşı coşkusu

Tüm Türkiye saat 19:19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Başkan Erdoğan 19 Mayıs dolayısıyla vatandaşları 19.19'da balkonlarda birlikte İstiklal Marşı okumaya davet etti. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümünde Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSTİKLAL MARŞI PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında "İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okuyalım." ifadesini kullanırken, paylaşımdaki videoda ise İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirdiği videosuna yer verdi.

Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı ulusa seslenişte 19 Mayıs 19.19'da bütün vatandaşları evlerinin pencere ve balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.


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