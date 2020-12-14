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14 Aralık 2020 Pazartesi 07:00 | Son Güncelleme:

800 TL'ye korona refakati

800 TL'ye korona refakati

Hastanede tedavi gören bakıma muhtaç korona hastaları için verilen refakatçi izni yeni bir sektör yarattı.

Koronavirüs hastalarının bakıma muhtaç yakınlarına refakatçi olma izni veriliyor. Kiminin yakını risk almak istemiyor, kimi riskli grupta bulunuyor. Bakıcı firmalarından çalışan özel refakatçiler bu alanda önemli bir görev üstleniyor. Bu süreçte, sosyal medya üzerinde kurulan refakatçi gruplarında verilen ‘Kovid-19 hastasına bakılır’ ilanları dikkat çekti. Bazı kullanıcıların testi pozitif çıkan yakınına, günlüğü 250 liradan refakatçi aradığı da görüldü.

Refakatçi ilanı veren kullanıcılardan birinin, “Özbek kadın bakıcı. Kovid-19 hasta bakımında tecrübeli. 5 yıldır İzmir’de saygın ailelerde yaşlı/hasta bakımı üzerinde referanslı” şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. İlan sahiplerinden bir diğeri ise bakıcıların 700-800 liraya baktığını kendisinin ise 600 liraya refakatçi olduğunu belirtirken, şunları kaydetti: “Antikorluyum. Hastana baktıracaksan baktır, riskini ben düşüneyim.”

Refakat ettiği hasta odasında yaşadıklarını anlatan Demir Türkmen, “Tedbirlerimi alıyorum” dedi. Diğer refakatçi Ahmet Ağahan ise “Korkacak bir şey yok burada, çalışıyoruz” diye konuştu.

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