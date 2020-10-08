8 Ekim İstanbul hava durumu ve dolu uyarısı! İstanbul'da dolu saat kaçta, nerelere yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika dolu uyarısı ile İstanbul ve Marmara genelinde alarma geçildi! Marmara'nın güney ve batısı, İstanbul çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde beklenen sağanak yağış ve dolu uyarısı sonrası vatandaşlar araçlarını korumak için gerekli önlemler almaya başladı. 8 Ekim İstanbul hava durumuna göre sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul’da dolu saat kaçta yağacak?



İSTANBUL’DA DOLU SAAT KAÇTA, NERELERE YAĞACAK?

İstanbul’da 8 Ekim Perşembe günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da dolu yağışı 8 Ekim Perşembe sabahı saat 09.00’da başlayacak.

Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İstanbul çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak için tedbirli olmalarını isteyerek İstanbulluları uyardı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde "İstanbul’da Kuvvetli Yağış Bekleniyor" başlığıyla paylaşılan bültende ise şu bilgilere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul'da yarın sabah 06.00'dan itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları yarın gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 23, en yüksek 24 derece, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece, Cumartesi günü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece ve Pazar günü ise parçalı bulutlu en düşük 17, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.

Yağışlarda oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi."