8 bin kişi şehitlerin izinde yürüdü

Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “57. Alaya Vefa Yürüyüşü” yapıldı. Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı’nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi.

Alana gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere “yarma çorbası” ikram etti. Daha sonra Bakan Kasapoğlu ile binlerce genç, sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti.

Etkinliğe Türk öğrencilerin yanı sıra, Avustralya’dan gelen 45 kişilik grup ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri de katıldı. Güzergah boyunca gençlerin, Çanakkale ruhunu hissedebilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı.

57. Alay kardeşlik tapusu

Yürüyüşün 2. kilometresinde 104. yıla özel 104 metrelik Türk bayrağı açıldı. 5 kilometrelik yürüyüş, Conkbayırı’nda sona erdi. Bakan Kasapoğlu, “57. Alay bu milletin tefrikayla bölünmeyeceğini, isminin sonsuza dek bu coğrafyadan silinmeyeceğini dosta düşmana ilan eden kardeşlik tapusudur” dedi.

Bakan Kasapoğlu, vefa yürüyüşü öncesi elleriyle çorba ikramında bulundu.

Torunları Anzak dedelerini andı

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık bin 200 kişilik grup, geceyi geçirdikleri Gelibolu'da geleneksel Şafak Ayini'ne katıldı. Törende, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okundu.

Geleneksel Haka dansı

Conkbayırı’ndaki Yeni Zelanda Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Protokol üyeleri, anıta Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu’nun dans gösteriyle geldi. Törende ilahiler okunup, dua edildi. Konuşmaların ardından Yeni Zelanda Anıtı’na çelenkler sunuldu.

Conkbayırı’nda sabah namazı

“57. Alaya Vefa Yürüyüşü” öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla yaklaşık 8 bin kişi sabah namazını birlikte kıldı.