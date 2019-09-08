8 aylık bebekten kahreden haber! Yatağında ölü bulundu...

Olay, bu sabah Kamışlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Çadırda kalan ve tarım işçiliği yapan Suriye uyruklu İmen (23)- Abdulvahap Dineydil (24) çifti, uyandıklarında bebekleri Muhammet'i hareketsiz halde buldu. Abdulvahap Dineydil, minik Muhammet'i araçla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, Muhammet'in öldüğünü belirledi. Minik Muhammet'in yapılan ilk otopsisinde zatürreden öldüğünü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)