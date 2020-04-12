7'den 70'e en güçlü savaşçı ordusu

Türkiye’nin son 17 yılda yaptığı sağlık yatırımları, bu zor günlerde vatandaşlarını hayata döndürdü. Şehir hastaneleri, ücretsiz sağlık hizmeti koronavirüse yakalananlara can oldu. Günlük test miktarının 30 binin üzerine çıkmasıyla tedbirler güçlendi, sağlık ordusunun emekleriyle 4 aylık bebek de iyileşti, 90 yaşındaki dedelerimiz, ninelerimiz de…

El yıkamayı sevdirin

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alınan Asya bebek, 9 günlük tedavisinin ardından Kovid-19’u yenerek taburcu oldu. Asya bebeğin tedavi sürecini yürüten Prof. Dr. Özden Türel şöyle konuştu: “Çocukların, yetişkinlere kıyasla daha az ciddi semptomları oluyor. Çocukları virüsten korumanın en iyi yolu, onları hastalarla temas ettirmemektir. Çocukların düzenli olarak temas ettiği oyuncaklar ve yüzeyler silinmelidir. El yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır, ateş, öksürük, zorlu nefes alma varsa acilen doktora başvurulmalıdır.”

Hemşire alkışlarla taburcu oldu



Konya’da, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nde görevli hemşire Rıza Genç (22), ‘Kovid-19’ testi pozitif çıkan hastaları tedavi ettiği sırada kendisine de virüs bulaştı. 3 gün süren tedavisinin ardından mesai arkadaşları tarafından alkışlarla taburcu olan Genç, ‘’Bulaşıcı zincirini kırmamız lazım. Bunu da sosyal izolasyonla sağlayabiliriz. Herkesin evlerinde kalmasını tavsiye ediyorum’’ dedi.



Hiçbirinin hakkı ödenmez

Yakınlarını ziyaret için İstanbul’a giden ve Sivas’a döndükten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 7 çocuk annesi Naciye Tüylü (81), virüsü yendi. Tüylü, “Kimse evden çıkmasın “ dedi.



‘Çalışamayacağım diye üzüldüm’



Acıbadem Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları uzmanı olan doktor Gülseren Sağcan kısa sürede virüse yendi. Sağcan, “İlk hastalandığımda çalışamayacağım diye çok üzülmüştüm” dedi.



Penguen dansıyla kutlama



Lüleburgaz’da 6 Nisan’da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran 37 yaşındaki M.Y. 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Taburcu edilen M.Y, sağlık ekibi ve doktoruyla “Penguen dansı” yaptı.



Hayatında ilk kez hastaneye yattı



İzmir Buca’da yaşayan ve Şubat’ta Kudüs’ten döndükten sonra testi pozitif çıkan 85 yaşındaki Cemil Doğan Gencer, 19 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Hayatında ilk kez hastaneye yatan Gencer, evinin önünde komşuları tarafından alkışlarla karşılandı. Gencer “Koronavirüs’ü yendim, herkes kendisini korusun” dedi.

