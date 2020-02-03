Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9846
  • 6,6228
  • 303.429
  • 119243
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 78 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, saklandığı evde yakalandı

78 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, saklandığı evde yakalandı

78 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, saklandığı evde yakalandı

Denizli'de, 'adam öldürme', 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' gibi 8 ayrı suçtan 78 yıl 50 gün hapis cezasıyla aranan İrfan T., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan İrfan T., mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 suçtan 78 yıl 50 gün hapis cezasıyla aranan İrfan T.'nin (40) Pamukkale ilçesindeki evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese dün, operasyon düzenleyen ekipler, İrfan T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen İrfan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İrfan T.'nin adam öldürme, hırsızlık ve mala zarar verme gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

(DHA)


Zalim İstanbul'un Ceren'inden aşk ilanı!
Tartışma yargıya taşındı!
Aşkın ilk karesi ortaya çıktı!
Kadın'ın finalinde sürpriz gelişme!
Demet Özdemir hakkında flaş iddia!

10 günde tamamlandı! İşte dev hastanenin son hali

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sağlık Bakanlığı görüntüleri paylaştı! İşte karantina odaları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da