753 bin 461 genç artık üniversiteli 

YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” internet sitesinden açıklandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sonuçlarına göre, bu yıl doluluk oranlarında önemli bir artış, boş kontenjanlarda ise azalma olduğuna dikkat çekti. Buna göre sınava giren 2 milyon 265 bin 844 adaydan 1 milyon 113 bin 640’ı barajı geçerek tercihte bulundu.

Kayıtlar 19-21 Ağustos

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Her 100 adayın 81’i yerleşti

- 2018’de lisans programlarına yerleşen aday sayısı 394 bin 945 iken bu yıl 409 bin 587, önlisans programlarına yerleşen aday sayısı 316 bin 37 iken bu yıl 343 bin 874 oldu. 2018'de örgün öğretim programlarına yerleşen toplam aday sayısı 710 bin 982 iken bu yıl 753 bin 461’e yükseldi.

- 2018’de tercih yapan her 100 adayın 71’i üniversiteli olurken, 2019’da tercih yapan her 100 adayın 81’i yerleşti.

- Sınava giren meslek lisesi öğrencilerinin sayısı bu yıl 1 milyon 133 bin 397’ye ulaştı.

Doluluk oranı yüzde 90’ı aştı

- Yerleştirme sonuçlarına göre, 2017’de 214 bin 383, 2018’de 128 bin 508 olan boş kalan kontenjan sayısı 2019’da daha da gerileyerek 71 bin 233’e düştü.

- Geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 57 bin 275 azalma sağlandı.

- Lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı 2018’de 89 bin 686 iken, bu sayı 2019’da 38 bin 167’ye, önlisansta ise 38 bin 822’den 33 bin 66’ya geriledi. 2018’de toplam kontenjanın yüzde 15,3’ü boş kalırken, 2019’da bu oran yüzde 8,63’e düştü.

- Lisansta boş kalan kontenjanların 20 bin 866’sının devlet, 12 bin 564’ünün vakıf, 4 bin 120’sinin KKTC üniversiteleri, 617’sinin ise diğer ülkelerdeki üniversitelere ait olduğu belirlendi.

EN ÇOK MÜHENDİSLİK BOŞ

lLisans programlarında boş kalan 38 bin 167 kontenjanın programlara dağılımı muhtelif olmakla birlikte, boş kalan 16 bin 690 kontenjanın mühendislik programlarına ait olduğu saptandı. Mimarlık programlarına tahsis edilen 8 bin 783 kontenjanın ise 6 bin 561'i doldu.

Tıp ve hukuk yüzde 100 doldu

Tıp ve hukuk programlarında devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, Açık öğretimlerdeki doluluk oranı bu yıl, yüzde 85,40 oldu. 2017 yılında devlet üniversitelerinde hiç öğrenci yerleşmeyen 225 program bulunurken, 2018 yılında devlet üniversitelerinde hiç öğrenci yerleşmeyen program sayısı yaklaşık olarak yüzde 70 düşüş göstererek 68 oldu. 2019 yılında ise bu rakam 57 olmuş ve geçen yıla göre düştü.

Temel bilimler YÜKSELDİ

Rapora göre, biyoloji bölümüne 2018’de 1922 öğrenci yerleşirken, 2019'da 1935’e, fizik programına 1032 öğrenci yerleşirken, 2019’da 1224’e, kimya programına 1979 öğrenci yerleşirken, 2019’da 2 bin 168’e, matematiğe 4 bin 637 öğrenci yerleşirken, bu sayı da 2019’da 5 bin 2’ye yükseldi.

Rekor Anadolu liselerinde

2019-YKS’de Anadolu liselerinden toplam 278 bin 82, fen liselerinden 20 bin 980, imam hatip liselerinden 87 bin 650 ve meslek liselerinden 249 bin 458 öğrenci, bir yükseköğretim programını kazandı. Tercihte bulunan 1 milyon 113 bin 640 adayın 700 bin 764’ü lise, 412 bin 876’sı meslek lisesi mezunu öğrencilerden oluştu. Son sınıf düzeyinde 296 bin 296 aday bir yükseköğretim programına yerleşti, bu kişilerin 174 bin 945’i lisans, 105 bin 198’i ön lisans programlarını kazandı.