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  3. 73 yaşındaki kadın evinin önünde otururken dehşeti yaşadı

73 yaşındaki kadın evinin önünde otururken dehşeti yaşadı

73 yaşındaki kadın evinin önünde otururken dehşeti yaşadı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde evinin önünde oturduğu sırada koluna yorgun mermi isabet eden Fadime Çelen (73) yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçe merkezindeki Yeni Mahalle’de yaşandı. Evinin önünde oturduğu sırada Fadime Çelen’in koluna nereden atıldığı bilinmeyen yorgun mermi çekirdeği isabet etti.  Kolundan yaralanan Çelen, çevredeki vatandaşlar tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri Çelen'i yaralayan mermi çekirdeğinin bir düğün sırasında ateşlenmiş olabileceğini değerlendirerek, çalışma başlattı. Tedaviye alınan Fadime Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

(DHA)

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