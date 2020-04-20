Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9475
  • 7,5485
  • 376.06
  • 98566.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 7 İspanyol yolcu THY uçağıyla ülkesine gitti

7 İspanyol yolcu THY uçağıyla ülkesine gitti

7 İspanyol yolcu THY uçağıyla ülkesine gitti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşlarının durdurulmasının ardından Türkiye'de kalan yedi İspanyol yolcu, Türk Hava Yolları (THY) tahliye uçağıyla ülkelerine gitti.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen toplam 7 yolcu, güvenlik kontrollerinden geçerek, terminale giriş yaptı. Biletleme işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinden ardından görevliler tarafından uçağa yönlendirildi. Uçak, İspanya'nın Barselona kentine saat 13.15'te hareket etti. Barselona'ya giden THY uçağının akşam saatlerinde İspanya'da bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek. THY uçağının Sivas'a iniş yapacağı ve yolcuların yurtlara yerleştirileceği öğrenildi. 


İtalyan Belediye başkanı Kuran-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye başkanı Kuran-ı Kerim okuttu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Saksıları değiştirecek harika fikirler

Hastalıklara karşı gardınızı alın!