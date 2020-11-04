  • $8,5125
  • 9,9438
  • 517.298
  • 1160.84
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
04 Kasım 2020 Çarşamba 11:53 | Son Güncelleme:

7 ilde ByLock operasyonu: 19 gözaltı

7 ilde ByLock operasyonu: 19 gözaltı
AA

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında örgüt sorumlularının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında örgüt sorumlularının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen FETÖ'nün örgüt içi evlilikten sorumlu izdivaç imamı, Alevi yapılanması Üsküdar imamı, sözde büyük bölge talebe mesulü ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında örgüt içinde sorumlu düzeyinde bulunanların da olduğu 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

<p>Editör: Ezgi Aşık/ <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

Avusturya nereye?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Güvenliği hiçe sayan insanlar

Reuters isimsiz kahramanların görüntülerini dünyaya böyle servis etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.