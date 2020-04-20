65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık araştırma yapıyor. Koranavirüs pandemi sebebiyle sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara getirildi. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? Salgına karşı tedbir amaçlı alınan bu kararın ne zaman biteceği merak ediliyor. Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Resmi kaynaklardan gelen açıklama olduğunda haberimize eklenecektir. Yasakların en az 30 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERE VAR?

20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için geçerli. Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa düşürülmedi.

21 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelgeye göre; 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarını yasaklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Korona virüsü için alınan tedbirler çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra şimdi de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliği en aza indirmek için 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması sınırlandırıldı. Sokağa çıkma yasağına ilişkin kanunun ilgili maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere ise, Türk Ceza Kanunu’nun bulaşıcı hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesine göre “Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca işlem başlatılacak.